В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду 24, 25 и 26 января 2023 года

Некоторые дома останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сразу на нескольких улицах планируют провести ремонтные работы. Дома временно отключат от холодного водоснабжения.

По данным «РКС-Самара», на улице Льва Толстого 24 января с 09:00 до 19:00 проведут замену задвижек, также замену задвижек проведут на улицах Промышленности и Советской Армии с 09:00 до 21:00 25 января; замену приборов учета произведут на улице Гастелло с 09:00 до 11:00 и на улице Ново-Вокзальной с 13:00 до 15:00 25 января. В это время на нескольких улицах отключат водоснабжение или будут подавать его с пониженным давлением.

Все подробности об адресах и проводимых работах указаны на сайте компании. Пока информация об отключении предварительная.

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