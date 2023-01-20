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НовостиОбщество20 января 2023 12:57

В Самаре вернули тепло в жилые дома в Куйбышевском районе

Нормативный температурный режим восстановили
Алена ПРОВКИНА
Организация устранила нарушения

Организация устранила нарушения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары вернули тепло в несколько жилых домов. Сотрудники ведомства провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, нормативный температурный режим восстановили на улицах Зеленой и Нефтяников. Как оказалось, местные жители часто жаловались на температурные скачки. При этом, управляющие компании не предпринимали мер для устранения нарушений. В адрес директора организации вынесли представления с требованием вернуть тепло в дома.

Только после этого компании приняли необходимые меры, температура в домах соответствует нормативам. Виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.

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