Члена банды разбойников-вымогателей осудили на 8 лет в Самаре

Приговор вынес Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд вынес приговор члену банды, которая промышляла разбоями, грабежами и вымогательствами. Мужчине предстоит несколько лет провести за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, самарец вместе с другими участниками банды похитил мужчину для вымогательства денег. После этого он забрал у жертвы паспорт и личные вещи. Преступники удерживали мужчину на различных квартирах в течение нескольких дней. В какой-то момент ему удалось сбежать, но вскоре бандиты поймали его и избили. В дальнейшем жертвами группировки стали еще два человека. Злоумышленники вымогали у них 300 тысяч рублей.

Один из членов банды заключил досудебное соглашение и рассказал подробности преступлений. Суд назначил ему 8 лет колонии особого режима. Пока приговор не вступил в законную силу. Что касается других участников группировки, то их дело сейчас находится на рассмотрении в Самарском облсуде.

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