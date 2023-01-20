Итоги работы по развитию предпринимательства в 2022 году обсудили в Самарской области

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году. Совещание с участием представителей регионального Минэкономразвития и администраций муниципалитетов прошло в центре «Мой бизнес».

Участники встречи обсудили вопросы информирования бизнеса о мерах поддержки. Представители центра поддержки экспорта, гарантийного фонда, информационно-консалтингового агентства рассказали об услугах для МСП, которые продолжат действовать в 2023 году.

- В сфере малого и среднего бизнеса Самарской области сегодня занято более 660 тысяч человек. За 2022 год этот показатель вырос почти на 12%. В регионе создаются новые предприятия, растет их оборот, объем налоговых поступлений, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В регионе существует целый комплекс мер поддержки предпринимателей, созданы центры «Мой бизнес», проводятся регулярные встречи с бизнесом. Власти уделяют большое внимание развитию молодежного и социального бизнеса, созданию условий для начинающих предпринимателей, поддержке экспортной деятельности.

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