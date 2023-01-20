В Самаре волонтеры изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВО

На каждой свече - послание для солдат Фото: администрация Самары

Жители Самары придумали еще один способ поддержки бойцов СВО. С декабря 2022 года они начали изготавливать блиндажные или окопные свечи. Движение, запущенное ТОС № 1 Октябрьского района, получило название «Тепло — солдату». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В создании свечей участвуют различные люди: от волонтеров до депутатов и церковных служащих. К примеру, один из ресторанов предоставляет активистам пустые железные банки, сеть магазинов бытовой химии — коробки для посылок, воск — представители Свято-Вознесенского собора и храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По словам председателя ТОС-1 Елены Прониной, изначально они закупали для солдат газовые баллоны и плитки. Однако те, кто вернулся с передовой, рассказали, что они легко выходят из строя. Тогда волонтеры узнали о блиндажных свечах. Выяснили, как они работают, как их изготовить, и начали делать.

— Свеча может гореть беспрерывно около шести часов, не задувается ветром, не промокает. Ее можно затушить при необходимости и использовать через какое-то время, — рассказала Елена Пронина.

На каждой свече небольшое послание для наших бойцов: «Ребята, мы верим в вас, в победу нашей армии. Берегите себя!». Посылки военнослужащим самарцы отправляют с помощью фонда «Звезда и Лира». Он организовал пункт сбора вещей для российских солдат в центральном фойе Дома офицеров Самарского гарнизона.

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