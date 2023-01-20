Глава Самарской области провел встречу с руководителями предприятий ОПК

Губернатор Дмитрий Азаров регулярно осматривает производства предприятий ОПК Самарской области. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Во время совещания обсудили ситуацию на предприятиях в условиях СВО, а также планы на текущий год.

Руководители ряда предприятий рассказали о том, что происходит на производствах АО «Авиакор», ПАО «Салют», ФПК «Самарский завод «Коммунар» и «Чапаевский механический завод». На данный момент многие ОПК стараются привлечь новые кадры, чтобы развить и модернизировать производства. Региональные власти оказывают помощь в привлечении сотрудников, министерство труда реализует комплекс мер и способствует притоку новых кадров. В прошлом году на предприятия трудоустроили 4808 человек. В текущем году работу по привлечению сотрудников продолжат.

Глава региона также обратил внимание на необходимость привлечение студентов СПО и вузов. Дмитрий Азаров дал поручения профильным органам и ответил на вопросы руководителей предприятий.

- Знаю, что планы модернизации производственных мощностей существуют на всех предприятиях ОПК. Не сомневаюсь, что мы выполним все поставленные перед нами задачи, и оборонно-промышленный комплекс станет, в том числе и драйвером экономического развития региона, основой нашего технологического суверенитет, - отметил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.