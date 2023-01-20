В Самарской области более 40% твердых отходов отправили на обработку в прошлом году

В регионе продолжают развивать комплекс раздельного сбора мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло рабочее совещание в сфере развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Во время встречи обсудили работу в новом году.

По сообщению пресс-службы правительства региона, к концу 2022 года на территории губернии собрали более 1,1 млн тонн отходов. 43,3% собранного мусора направили на переработку. Самарская область перевыполнила план федерального проекта. В 2021 и 2022 годах было закуплено 2 195 контейнеров для раздельного сбора мусора. На данный момент продолжается работа по расстановке контейнеров.

В 2023 году планируют модернизировать объект капитального строительства в городе Тольятти. Помимо этого, до конца 2023 года введут в эксплуатацию новый сортировочный комплекс.

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