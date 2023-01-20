В Самарской области планируют благоустроить территории в Похвистнево

На территории планируют асфальтировать участки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области должны выполнить работы по благоустройству в Похвистнево. Работы планируют провести у домов с блокированной застройкой.

По сообщению пресс-службы правительства региона, дома блокированной застройки в прошлом году возвели сразу в нескольких городах и районах за счет бюджетных средств. Помещения предназначены для граждан, расселенных из аварийного и ветхого жилья. Примечательно, что обладатели новых домов столкнулись с некоторыми проблемами – отсутствием благоустройства территории.

До 1 июня 2023 года специалистам рекомендовали устранить все недоработки и провести благоустройство. Кроме того, виновных могут привлечь к ответственности.

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