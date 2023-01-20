В Самарской области перед судом предстанет создатель финансовой пирамиды

Полученные средства подозреваемый потратил на землю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина организовал финансовую пирамиду.

По информации прокуратуры Самарской области, местный житель обвиняется в организации деятельности по присвоению и растрате денежных средств. По версии следствия, в 2019 году мужчина решил реализовать финансовую схему и привлек потерпевших. Подозреваемый стал принимать сбережения с выплатой до 14,9%. Пайщикам сообщали, что средства будут предоставлять другим лица. Оказалось, что инвесторам не выдавали деньги, а договоры оформляли фиктивно. Жители вложили в пирамиду более 122 млн рублей.

Полученные средства председатель присвоил и потратил на покупку земли. Уголовное дело направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.