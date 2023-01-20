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НовостиОбщество20 января 2023 16:37

В Самаре пройдет распределение мест в детские сады 27 января 2023 года

У родителей есть время скорректировать данные
Алена ПРОВКИНА
Распределение мест пройдет в конце января

Распределение мест пройдет в конце января

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проведут автоматизированное распределение мест в детских садах. До 27 января 2023 года родители могут скорректировать данные заявления.

По сообщению городской администрации, родителям рекомендуют проверить данные на официальном портале. В случае неточности, необходимо обратиться в МФЦ и внести изменения. Родители могут выбрать детский сад самостоятельно. При распределении учитываются следующие критерии: наличие на права внеочередного предоставления места, дата регистрации в электронном реестре, возраст, направленность группы.

О предоставленном месте родителям сообщат специалисты. Необходимо обратиться с письменным подтверждением своего согласия.

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