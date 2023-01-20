В Самаре пожаловались на затопленную улицу Калинина

Еще одну улицу затопило в январе. Фото Читатели "КП"
В Самаре местные жители пожаловались на затопленную улицу Калинина 20 января 2023 года. На участке начали образовываться колеи.
Горожане предоставили кадры для «КП-Самара». Пользователи отметили, что вода залила автомобильную дорогу. Уже несколько дней затопленные территории мешают дорожному движению. О причинах коммунальной аварии пока ничего неизвестно.
Напомним, в областной столице самарцы в социальных сетях поделились кадрами затопленной улицы Гвардейской. Огромная лужа и «ручьи» стали стекать вниз к дороге.
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