В Самаре пожаловались на затопленную улицу Калинина

Еще одну улицу затопило в январе. Фото Читатели "КП"

В Самаре местные жители пожаловались на затопленную улицу Калинина 20 января 2023 года. На участке начали образовываться колеи.

Горожане предоставили кадры для «КП-Самара». Пользователи отметили, что вода залила автомобильную дорогу. Уже несколько дней затопленные территории мешают дорожному движению. О причинах коммунальной аварии пока ничего неизвестно.

Напомним, в областной столице самарцы в социальных сетях поделились кадрами затопленной улицы Гвардейской. Огромная лужа и «ручьи» стали стекать вниз к дороге.

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