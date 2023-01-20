В Самарской области ищут талантливых жителей, способных написать песню про Жен Героев

В регионе ищут талантливых авторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области ищут талантливых жителей, способных написать песню про Жен Героев. Автор сможет заявить о себе.

Жена командующего 2-й общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина в своих социальных сетях объявила конкурс. Среди горожан разыскивают талантливых исполнителей и авторов, способных написать пронзительную песню о женах Героев. Ранее проект уже связывался с исполнителем песни, которую многие выбрали как гимн, но не смогли договориться.

Автор новой песни сможет заявить о себе через Всероссийский проект «Жены Героев». Присылать свои работы можно на электронную почту zvezdailira@yandex.ru или в комментариях под постом Екатерины Колотовкиной в социальных сетях.

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