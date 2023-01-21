Иномарка влетела в здание театра в Самаре вечером 20 января 2023 года

Автомобиль снес ограждения и врезался в здание "СамАрта" / Фото: ПСО Самары

Вечером в пятницу, 20 января 2023 года, на пересечении улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых в Самаре произошло ДТП. Там автомобиль «Вольво» вылетел с дороги, снес ограждение и протаранил стену здания театра «СамАрт». Об этом сообщили в городском поисково-спасательном отряде, чьи сотрудники работали на месте происшествия.

По предварительным данным, на момент аварии в машине находились двое молодых людей. У одного из них подозрение на перелом руки. Его отправили для оказания необходимой помощи в больницу имени Пирогова.

По словам водителя иномарки, на перекрестке его подрезала другая машина. Она уехала. Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

На месте ДТП работали спасатели / Фото: ПСО Самары

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