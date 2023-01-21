Три человека пострадали в «паровозике» из четырех машин на ул. Дзержинского в Тольятти

В аварии серьезно пострадала пассажирка "Логана", ее госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на субботу, 21 января 2023 года, на улице Дзержинского в Тольятти произошло массовое ДТП. Там в районе пересечения с улицей Автостроителей столкнулись «паровозиком» четыре машины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В центральной машине зажало женщину, вытаскивали ребята из МЧС. Ее увезли на реанимобиле. Мужчина, который находился за рулем задней машины, вроде как пьяный был. Его мотало из стороны в сторону. Он еле держался на ногах, - поделились свидетели аварии.

Подробности ДТП рассказали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным полицейских, аварию мог спровоцировать 34-летний водитель Chery Tiggo с московскими номерами. Он, двигаясь со стороны улицы Тополиной в направлении улицы Автостроителей, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan под управлением 42-летнего мужчины. От удара тот проехал вперед и столкнулся со стоящим Hyundai Solaris, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Затем корейский автомобиль врезался в стоящую впереди «Ладу Гранту», которой управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель Renault Logan и двое его пассажиров (53-летний мужчина и 45-летняя женщина). Мужчинам назначили амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали в больницу.

В отношении водителя Chery Tiggo правоохранители составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его машину отправили на спецстоянку. По факту ДТП проводится проверка.

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