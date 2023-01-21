Раритетный автомобиль-амфибию выставили на продажу в Самаре за 4,7 млн рублей

Сейчас авто находится на реставрации / Фото: vk.com/avtobuy163

В Самаре выставили на продажу необычный раритетный автомобиль. Речь идет о Amphicar 770 1963 года выпуска, который способен не только колесить по дорогам, но и бороздить просторы Волги. Объявление появилось в группе «Авторынок Самара».

По словам продавца, «Амфикар» — единственная в мире гражданская амфибия, которую выпускали на конвейере. Пробег авто составляет 29 888 км. Сейчас машина находится на реставрации. Закончить ее планируется в феврале 2023 года. Цена машины — 4,7 млн рублей. Автомобиль может перепещаться по воде с помощью двух гребных винтов, установленных сзади. Маневрирование осуществляется с помощью поворота передних колес.

Насколько известно, Amphicar — четырехместный плавающий автомобиль — производили в Германии в 1960-е годы. Всего было выпущено около 3,8 тысяч машин. Большинство ушло на экспорт, в основном в США.

Автомобиль-амфибия стоил очень дорого по тем временам и не стал популярен. Не спешили его покупать и по другой причине — чтобы использовать авто на водоемах, нужно было иметь разрешение на управление спортивными ботами и яхтами.

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