В Самаре мать-одиночку поймали на жестоком обращении с дочерью-подростком

Правоохранители возбудили в отношении женщины уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 35-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Женщина попала под статью из-за жестокого обращения с дочерью-подростком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, самарчанка живет вместе со своей 16-летней дочерью в коммунальной квартире в Студенческом переулке. Женщина нигде не работает, а девочка учится в одном из колледжей города. Самарчанка наплевательски относилась к обязанностям по воспитанию ребенка. Кроме того, она жестоко обращалась с дочерью — применяла психическое насилие.

В какой-то момент девочка не выдержала и ушла из дома. Ходить в колледж она перестала. В течение нескольких дней жила у знакомых. Отсутствие дочери нисколько не взволновало ее мать. Она даже не пыталась ее найти, не обращалась в полицию. Однако информация об этом все равно дошла до сотрудников ПДН.

Полицейские поговорили с матерью-одиночкой, с ее родственниками и соседями. После беседы женщина осознала, как плохо относилась к своей дочери. Сейчас она пытается исправить ситуацию. Между тем, в отношении самарчанки возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней».

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