Более 70% жителей Самары будут охвачены системами оповещения к концу 2023 года

Финансирование на приобретение средств оповещения населения в случае ЧС в 2023 году составит 2 млн рублей Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре намерены сократить финансирование на приобретение средств оповещения населения в случае ЧС. Средства, запланированные на 2023 год, уменьшат с 4,2 до 2 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2019-2023 годы.

— В связи с изменением финансирования в 2023 году возможно приобрести и смонтировать четыре комплекса КТСО-Р «Марс-Арсенал» (300 Вт). Охват населения этими пунктами оповещения составит 1,6%, — говорится в документе.

Таким образом, планируемый охват централизованным оповещением населения в декабре 2023 года составит 70,6%. Годом ранее он составлял 69%. Отметим, что изначально в программе был указан другой показатель, который должны были достичь в Самаре к концу 2023-го. Это 75,4%.

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