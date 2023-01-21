Алексей Дегтев оценил качество ремонта сельских ДК в Самарской области

Координатор партпроекта «Культура малой Родины» побывал в ДК «Мир» и «Нива» / Фото: Единая Россия

В Самарской области обновили сельские дома культуры «Мир» в Утевке и «Нива» в Верхней Подстепновке. На днях там побывал координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины», председатель думы Самары Алексей Дегтев. Он оценил качество капремонта.

ДК «Нива» построили в 1975 году. С тех пор в здании ни разу не проводили капитальный ремонт. В прошлом году жители Верхней Подстепновки выступили с инициативой по обновлению постройки. Предложение внесли в народную программу «Единой России». В результате в здании привели в порядок кровлю, фасад, заменили все инженерные системы, установили автоматическую систему пожарной безопасности, преобразили концертный зал.

ДК в селе Утевка был построен в 1986 году и давно требовал ремонта. Просьбу жителей о реконструкции тоже включили в народную программу. В здании обновили актовый, хореографический и спортивный залы, заменили коммуникации, окна и двери. Теперь там планируют создать еще и модельную библиотеку.

— Отрадно видеть, как развиваются дома культуры в сельских поселениях. Все сделано с умом, эстетично и удобно в первую очередь для посетителей. Просторные актовые залы произвели отдельное впечатление, — отметил Алексей Дегтев.

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