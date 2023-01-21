Пожилая женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Сызранью

Водитель легковушки не пропустил большегруз при выезде со второстепенной дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в пятницу, 20 января 2023 года, на 883 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там в 17:52 столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик Volvo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 74-летний водитель «семерки». Пенсионер при выезде со второстепенной дороги на трассу М-5 не уступил дорогу Volvo, который двигался со стороны Москвы в направлении Самары.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, с которыми его госпитализировали в ближайшую больницу. Его 70-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда медиков. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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