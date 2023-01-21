Самарцы увидят роковое новолуние в ночь с 21 на 22 января 2023 года

Новолуние наступит 21 января 2023 года в 23:53 по московскому времени Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В эти выходные жители Самарской области смогут увидеть роковое новолуние. Оно наступит в субботу, 21 января 2023 года, в 23:53 по московскому времени. Это событие необычно тем, что совпадет с приходом Китайского Нового года.

— Сегодня ночью наш естественный спутник будет находится между Землей и Солнцем. Так что его освещенная сторона не будет видна с Земли. Это лучшее время, чтобы смотреть на звезды, потому что свет Луны не будет мешать наблюдениям, — отмечают в планетарии Самарского университета.

Специалисты советуют самарцам высматривать на небе ярчайшую комету 2023 года — C/2022 E3 (ZTF). Она видна всю ночь. Насколько известно, сейчас комета подобралась к ковшу Большой Медведицы. В среду, 1 февраля, она пролетит на минимальном расстоянии от Земли — 42 млн км.

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