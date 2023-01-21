Проезд по двум участкам трассы М-5 закроют в Самарской области 22 января 2023 года

Перекрытия будут кратковременными и продлятся около 30 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 22 января 2023 года, в Самарской области ограничат движение транспорта по трассе М-5 «Урал». Проезд закроют на двух участках: на 879 и 883 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— По информации ФКУ «Поволжуправтодор», полное ограничение движения для транспортных средств будет введено на время прокладки питающих и контрольных воздушных линий при установке светофоров, — отметили в ведомстве.

Так, с 3:30 до 4:00 22 января 2023 года закроют проезд на 879 км трассы у поселка Новозаборовский в Сызранском районе. А с 5:00 до 5:30 22 января 2023 года — около поселка Варламово Сызранского района. Водителей призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал