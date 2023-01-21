Ряд электричек и «Ласточку» до Тольятти отменят в Самаре 30-31 января 2023 года

Самарцам стоит быть внимательнее при планировании поездок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области временно отменят «Ласточку» и ряд электричек. Изменения коснутся составов, которые курсируют в сторону Тольятти, Жигулевска и Курумоча.

— 30 и 31 января 2023 года будут внесены изменения на участках Самара — Жигулевское море — Тольятти и Жигулевское море — Жигулевск. Причина — проведение ремонтных работ по техническому перевооружению устройств контактной сети, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В понедельник, 30 января 2023 года, не будут ходить скоростные «Ласточки»: № 7120/7119 Самара (отпр. 14.00) – Тольятти (приб. 15.57), № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10.31) – Самара (приб. 12.27), № 7128/7127 Самара (отпр. 20.15) – Тольятти (приб. 22.10) и № 7130/7129 Тольятти (отпр. 20.11) – Самара (приб. 22.06).

Также отменят следующие электрички: № 6322/6321 Самара (отпр. 13.05) – Курумоч (приб. 14.31), № 6308/6307 Курумоч (отпр. 15.33) – Самара (приб. 16.01), № 6316/6315 Курумоч (отпр. 18.22) – Самара (приб. 19.49) и № 7381 Жигулевское море (отпр. 21.50) – Жигулевск (приб. 22.06).

Поезд № 7375 Жигулевское море (отпр. 15.36) – Жигулевск (приб. 15.52) 30 января 2023 года проследует по измененному расписанию: отправление от станции Жигулевское море в 16:15, прибытие на Могутовую в 16.26,5 - 16.27,5, а в Жигулевск — в 16:31.

Во вторник, 31 января 2023 года, отменят две «Ласточки»: № 7112/7111 Самара (отпр. 08.12) – Тольятти (приб. 10.11) и № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10.31) – Самара (приб. 12.27), а также пригородный поезд № 6328/6327 Царевщина (отпр. 06.23) – Самара (приб. 07.27).

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