Четыре человека пострадали в столкновении грузовой «Газели» и «Ларгуса» под Самарой

Легковушка получила серьезные механические повреждения
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вечером в пятницу, 20 января 2023 года, на 43,2 км трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там в 20:55 столкнулись «Лада Ларгус» и грузовая «Газель», которая перевозила двери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников ГИБДД, за рулем легковушки находился 30-летний водитель. Он столкнулся с «Газелью», которой управлял 43-летний мужчина. Обе машины получили серьезные механические повреждения. Сильнее всего пострадали передние части авто.
В ДТП есть пострадавшие. Травмы получили четыре человека, все они находились в легковом автомобиле. Двоих мужчин 40 и 22 лет госпитализировали, еще двоим 35 и 30 лет назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.
"Ларгус" врезался в "Газель", которая перевозила двери
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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