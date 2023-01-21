В Самаре артист балета перевел лже-правоохранителям 8 млн рублей

Самарец по указанию аферистов оформил кредит и перевел деньги на "безопасный" счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жертвой телефонных мошенников стал еще один житель Самары. На этот раз на удочку аферистов попался 36-летний артист балета. Он перевел голосам в трубке 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, неизвестные одолевали мужчину звонками в течение двух дней. Они выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Звонившие заявили, что на имя самарца кто-то пытается взять кредит. Чтобы не стать соучастником «сомнительной» операции, предложили выход: самостоятельно оформить заем и перевести на «безопасный» счет.

Артист балета сделал так, как ему советовали собеседники. Он перечислил 8 млн рублей. Уже потом мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители ищут аферистов.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее: полицейские не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковскими картами и счетами. Правоохранители не просят назвать персональные данные и не предлагают перевести деньги на «безопасные» счета. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

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