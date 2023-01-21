Самарец пообещал помочь с пропиской за взятку в 100 тысяч рублей и попал под статью

Передача денег состоялась возле одного из кафе в Октябрьском районе Самары Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Незаконная сделка состоялась в ноябре 2022 года возле одного из кафе в Октябрьском районе Самары. Мужчина получил от 33-летнего дворника 100 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за помощь 23-летнему парню. Тот хотел получить разрешение на временное проживание без сдачи экзаменов и прохождения медкомиссии.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и детали преступления.

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