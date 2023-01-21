В Тольятти простились с двумя погибшими в ходе СВО земляками-героями

Жители Автограда отдали последние почести павшим бойцам Фото: администрация Тольятти

В пятницу, 20 января 2023 года, в Тольятти простились еще с двумя бойцами, которые героически погибли в ходе проведения СВО. Жители Автограда проводили в последний путь Вадима Ошуева и Сергея Елисеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Больно и тяжело, когда уходят такие сильные, смелые, полные надежд и планов ребята. Они с честью исполнили свой воинский долг, проявили мужество, отвагу и благородство. Тольятти скорбит вместе с вами, уважаемые родители, близкие, родные, друзья и сослуживцы. Мы будем помнить героев всегда, — сказал на церемонии прощания и.о. главы Автозаводского района Виталий Мокроусов.

За проявленные отвагу и самоотверженность Вадима Ошуева и Сергея Елисеева посмертно представили к ордену Мужества.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших тольяттинцев.

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