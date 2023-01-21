Еще 190 жителей Самарской области заболели коронавирусом 21 января 2023 года

Общее число случаев заражения КВИ в регионе превысило 494 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В субботу, 21 января 2023 года, диагноз подтвердился еще у 190 жителей региона. Общее число случаев заражения теперь составляет 494 668, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы госпитализровали 41 ковид-пациента. Еще 229 человек успешно закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить заразу смог 484 871 житель Самарской области.

Есть и печальные новости. К сожалению, скончался еще один больной, у которого была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 8 206 летальных случаев.

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