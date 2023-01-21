Самарский врач назвала пять продуктов, которые могут спровоцировать рак

Чрезмерное употребление колбас и сосисок может быть опасно для организма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Существует несколько факторов, которые могут вызвать развитие онкологического заболевания. Среди них: наследственность, экология, воздействие токсичных веществ и вредные привычки. Повысить риск возникновения рака может и некачественное питание. Самарский врач Татьяна Золотарева назвала пять продуктов, злоупотребление которыми опасно для здоровья.

— Повысить риск развития онкозаболеваний может чрезмерное употребление колбасы и других мясных полуфабрикатов, сахара, алкоголя, кофе и сливочного масла, — отметила заместитель главврача по медпрофилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкодиспансера Татьяна Золотарева.

Колбасы и сосиски относятся к канцерогенным продуктам, которые содержат вредные для организма вещества. Злоупотребление сахаром может привести к ожирению, а оно, в свою очередь, является серьезным фактором риска для развития злокачественных опухолей. Излишнее употребление алкоголя приводит к грубому нарушению иммунной системы, которая впоследствии хуже распознает опухолевые клетки и борется с ними.

Что касается сливочного масла, то здесь нужно быть внимательнее к его составу. В нем не должно быть растительных жиров или растительного молока. Они могут изменить химический состав продукта, который может провоцировать развитие рака.

Связь между употреблением кофе и онкозаболеваниями пока научно не доказана. Однако Татьяна Золотарева призывает не пить слишком горячие напитки. Они могут повредить слизистые оболочки ротовой полости, пищевода, желудка и спровоцировать заболевания, сопряженные с риском развития рака.

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