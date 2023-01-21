В регионе сохраняется ясная погода без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области с 21 по 23 января 2023 года. Эти дни обещают быть солнечными и морозными.

— На большей части территории региона будет солнечно и морозно. Лишь в крайних южных районах в дневные часы столбик термометра приблизится к нулевой отметке, — сообщили в Приволжском УГМС.

Так, днем в субботу, 21 января 2023 года, в Самарской области температура воздуха составила -7...-12 градусов. Местами можно было наблюдать изморозь. В ночь на воскресенье, 22 января 2023 года, столбик термометра опустится до -13...-18 градусов, местами до -23. Днем будет «теплее» — до -6...-11 градусов. Скорость юго-восточного, южного ветра составит 5-10 м/с.

В ночь на понедельник, 23 января 2023 года, в регионе ожидается -13...-18 градусов. В отдельных районах еще холоднее — до -19...-24. В дневные часы температура воздуха будет держаться в пределах -7...-12 градусов. Ветер будет неустойчивым, слабым.

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