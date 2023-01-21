Самарец Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке Содружества 21 января 2023

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования, не дрогнув в решающей дуэли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самарский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества-2022/2023. Четвертый этап этих соревнований проходит в белорусских Раубичах.

Латыпов лидировал после первых двух стрельб, но допустил два промаха на третьем огневом рубеже. Однако в решающей очной дуэли с соотечественником Каримом Халили из Сергиева Посада самарец отстрелял безупречно, в то время как соперник допустил оплошность. К финишу Латыпов пришел с огромным запасом.

- Учитывая, что я дважды ошибся на третьей стойке, я понимал, что мне нельзя больше ошибаться и дарить другим шанс. Собрался и у меня получилось, - приводит слова самарского биатлониста «Чемпионат».

На этапе в Раубичах его участникам еще предстоит масс-старт в воскресенье, 22 января.

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