Жителям муниципальных квартир в зоне строительства метро в Самаре найдут жилье до конца января 2023

В зону строительства "Театральной" попали 105 домов, которые нужно расселить Фото: администрация Самары

Появилась новая информация о расселении домов в зоне строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Власти завершают поиск квартир для людей, проживающих в муниципальном жилом фонде.

— Проработан вопрос о приобретении благоустроенных квартир в ЖК, расположенных в границах Самары. На первичном рынке выявлено 59 жилых помещений, подходящих по параметрам. Подбор еще 14 квартир будет завершен до конца января 2023 года, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Жилье передадут в муниципальную собственность. После этого помещения предоставят переселенцам по договору социального найма.

Напомним, в зоне строительства метро оказались 105 жилых домов. Их все нужно расселить. Тем, кто проживал в муниципальном жилье, предоставляют квартиры, а собственникам — денежные компенсации. К настоящему времени 124 собственника квартир подписали 90 соглашений об изъятии имущества. Оплата по 87 из них уже проведена. Общая сумма выплат составила более 223 млн рублей. По данным властей, 46 собственников подали заявления о дополнительной соцвыплате. Ее предоставят в ближайшее время.

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