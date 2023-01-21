В Тольятти посетитель мини-пекарни вместо пирожков унес с собой телефон продавца

Сотрудники ППС поймали преступника в одном из дворов Автограда Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские по горячим следам раскрыли дерзкую кражу из мини-пекарни. Одни из посетителей вместо пирожков у нес оттуда сотовый телефон сотрудницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось днем 13 января 2023 года в Автозаводском районе Тольятти. В мини-пекарню зашел мужчина и попросил продавца показать товар. Когда 50-летняя женщина отвернулась, посетитель забрал с прилавка ее телефон и ушел. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Момент преступления попал на запись камеры видеонаблюдения. Опера составили ориентировку с приметами подозреваемого и передали ее экипажам автопатрулей. Вскоре сотрудники ППС заметили предполагаемого преступника в одном из дворов. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, на чужой гаджет позарился 42-летний житель Тольятти, который уже не раз был судим. Он признался, что похитил телефон, чтобы потом его перепродать. Обогатиться ему не удалось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Смартфон вернули законной владелице, а задержанного сейчас проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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