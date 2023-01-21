В Самаре второй день ищут 74-летнюю пенсионерку без верхней одежды

Самарцев просят помочь в поиске пожилой женщины / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самаре ищут пропавшую 74-летнюю местную жительницу. Зою Сулейманову не могут найти с пятницы, 20 января 2023 года. Насколько известно, она ушла из дома без верхней одежды. Информация об этом появилась в официальной группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормальное телосложение, темные волосы с проседью, карие глаза. В день исчезновения на ней были голубая кофта, светлые брюки, черные сапоги, черная шапка. В соцсетях горожане пишут, что видели похожую женщину накануне вечером. Кто-то заметил ее на пересечении улиц Дачной и Пензенской, кто-то — в районе Крымской площади, другие — на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Тургенева. Однако пенсионерку все еще не удалось разыскать.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Зои Сулеймановой, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» — Татьяна. Ей можно звонить по телефону +7-937-073-41-89. Отметим, что с 13:00 субботы, 21 января 2023 года, в здании на улице Арцыбушевской, 102 работает штаб поиска.

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