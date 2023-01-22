Родители школьников в Самаре поддержали введение уроков НВП с 5-го класса

С нового учебного года в школах вновь появятся уроки НВП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в большинстве своем поддерживают введение в школах уроков начальной военной подготовки с 5-го класса. Такие результаты опроса населения приводит аналитический портал Superjob.

С инициативой ввести в общеобразовательных школах начальную военную подготовку с 5-го по 11-й классы выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Родители учащихся в большинстве своем поддерживают это решение.

Число сторонников НВП в различных возрастных и социальных группах колеблется незначительно и в среднем составляет 62 %. Заметное различие обнаруживается только в ответах мужчин и женщин. Если процент мужского населения, поддерживающего инициативу, равняется 66, то женского — 55.

Против введения НВП в школах выступают 23% взрослого населения.

- В числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили», - сообщают авторы исследования.

Уроки НВП появятся в школьной программе со следующего учебного года.