Пожар в многоэтажке в Самаре потушили вечером 21 января 2023

Самарцев напугал огонь в окнах подъезда дома по улице Силина. Фото: скрин с видео

Вечером 21 января 2023 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме номер 13 по улица Силина в Самара. Очевидцы сообщали об огне в окнах лестничного проема одного из подъездов многоэтажки.

Как выяснилось, воспламенились вещи в кладовке на лестничной клетке. Перекидывания огня в жилые помещения удалось избежать.

- Горели бытовые помещения в подъезде на 4-м этаже. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

По информации ведомства, к тушению пожара были привлечены 11 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Огонь удалось полностью ликвидировать в 21.43, через 18 минут после получения сигнала о возгорании.