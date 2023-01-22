В Тольятти водитель Audi сбежал из перевернувшегося автомобиля 22 января 2023 года

Виновник ДТП в Тольятти бросил перевернувшийся автомобиль и убежал. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 22 января 2023 года автомобиль Audi перевернулся на крышу на пересечении улицы Свердлова и Московского проспекта в Автозаводском районе Тольятти. Находившийся за рулем водитель, по всей видимости, пострадал не сильно, так как попросту сбежал в неизвестном направлении до прибытия сотрудников госавтоинспекции.

- Водитель скрылся с места происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется, - сообщили «КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На этом перекрестке обустроено кольцевое движение. Судя по последствиям ДТП, авто влетело на кольцо на большой скорости, и водитель не справился с управлением.