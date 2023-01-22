Новогодняя елка может обойтись жителю Самары в полмиллиона рублей

Запись варварского поступка попала на камеры видеонаблюдения. Фото: скрин с видео

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Самары, который в новогоднюю ночь срубил голубую ель в Промышленном районе областного центра. Подозреваемый вину признал, и теперь ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Как удалось выяснить сотрудникам МВД, молодой человек в новогоднюю ночь распивал спиртные напитки в компании знакомой девушки. И в какой-то момент решил подарить ей новогоднее дерево. Он взял топор и срубил голубую ель, росшую на аллее неподалеку.

Запись происшествия попала на камеры видеонаблюдения. Разыскать подозреваемого не составило большого труда. Саму ель нашли в заброшенном здании неподалеку, куда молодой человек отнес ее после праздников.

- Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 12 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Помимо стоимости елочки, срубивший ее заплатит штраф, предусмотренный статьей уголовного кодекса. Его размер может достигать 500 тысяч рублей. Либо преступнику грозят исправительные или принудительные работы и даже лишение свободы.