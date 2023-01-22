5,6 квадратных метров жилья можно купить на маткапитал в Самаре

Средств маткапитала в Самаре хватит на 5,6 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась на 6-м месте в рейтинге крупных российских городов по площади жилья, которое можно приобрести на средства материнского капитала. Исследование провела федеральная компания «Этажи».

Как подсчитали эксперты, в Самаре материнского капитала, выделяемого на первого ребенка, хватит, чтобы приобрести 5,6 квадратных метра жилья на вторичном рынке. Лидирует по этому показателю Челябинск, где маткапитала хватит на 8 «квадратов», в тройке также Волгоград и Омск, немного уступает Самара Воронежу и Перми.

- В Москве на эти деньги можно приобрести всего 1,7 кв. м, а в Санкт-Петербурге - 2,8 «квадрата», - утверждают аналитики.

Любопытно, что средний показатель по России абсолютно совпадает с данными по Самаре и составляет те же самые 5,6 квадратных метра.