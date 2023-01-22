В Самаре полуголый парень залез на крышу многоэтажки и кидался шифером 22 января

На крыше многоэтажки разыгрался настоящий боевик. Фото: скрин видео

В воскресенье 22 января жители дома по улице Партизанской, 170 в Самаре наблюдали эпичную картину. Полуголый парень залез на крышу многоэтажки и кидался шифером. Действия хулигана очевидцы записали на видео и выложили в социальных сетях.

На видеозаписи видно, что на крыше пятиэтажного дома разыгрался настоящий боевик – несколько человек пытаются обездвижить молодого парня. Как выяснилось, хулиган доставил немало беспокойства соседям.

- Из-за этого господина люди полтора часа не могли зайти в подъезд, - жалуются очевидцы в социальных сетях. – Это раздетый молодой человек залез на крышу, оборвал все кабели в доме, сломал антенны, и вдобавок кидался в прохожих шифером.

Соседи предположили, что дебошир находится в состоянии наркотического опьянения и вызвали полицию. Стражам порядка удалось поймать разбушевавшегося хулигана, несмотря на его активное сопротивление, и увезти в отделение.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.