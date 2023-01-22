Два человека пострадали в Lada Priora, которая съехала в кювет в Самарской области

Машина съехала в кювет и опрокинулась. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Два человека пострадали в Lada Priora, которая съехала в кювет в Большечерниговском районе Самарской области вечером 21 января 2023. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По сведениям правоохранителей, ДТП произошло на 161 км 975 м автодороги «Самара – Большая Черниговка» поздно вечером, в 21.50. 26-летний водитель ехал за рулем Lada Priora со стороны Большой Черниговкиа в направлении границы с Казахстаном. Однако что-то пошло не так. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и съехал в левый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась, и водитель с 19-летним пассажиром серьезно травмировались.

- С места ДТП водителя и пассажира доставили в больницу, они госпитализированы,- сообщили в ГУ МВД по Самарской области.