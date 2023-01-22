Самарцев изумил отчаянный велосипедист на льду Волги 22 января

Велосипед на льду - это красиво, но не безопасно. Фото: скрин видео

В соцсетях появилось видео необычного способа переправы через Волгу возле Самары. Очевидцы запечатлели молодого человека, который балансирует по льду замерзшей реки на велосипеде с толстыми шинами.

В настоящее время основным способом переправы через Волгу в зимний период являются суда на воздушных подушках. Еще пару десятилетий назад по льду реки обустраивалась трасса для поездок на лошадях и автомобилях. Но в последние годы Волга не промерзает настолько, чтобы гужевая и автомобильная переправа была безопасной.

Сотрудники МЧС не рекомендуют выходить на лед Волги даже пешком.

- В Самарской области официальные ледовые переправы через р. Волгу не открываются уже много лет. Лед на Волге неравномерный, выходить на него очень опасно! - предупреждают в ведомстве.

Также не рекомендуется кататься по льду Волги на лыжах и коньках. Вероятно, теперь в этот перечень придется внести и велосипеды.