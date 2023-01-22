Жители Самары рассказали о сносе арт-объекта в виде Эйфелевой башни на Красной Глинке 22 января

Жители Самары рассказли о сносе арт-объекта в социальных сетях. Фото: скрин видео

Жители Самары рассказали о сносе арт-объекта в виде Эйфелевой башни 22 января 2023 года. Скульптурная композиция была расположена неподалеку от завода «Электрощит» на Красной Глинке. Видеозапись ее сноса очевидцы выложили в социальных сетях.

На записи отчетливо видно, как арт-объект поднятым ковшом сносит трактор. Вокруг находятся несколько человек, они подбадривают тракториста возгласами «давай, давай». Кому принадлежит трактор на видеозаписи, пока не известно.

Процесс нова занимает считанные секунды. Накренившись, арт-объект падает на землю.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни считают, что привычный для многих арт-объект нужно было сохранить, другие предлагают установить на освободившемся месте другую башню – Останкинскую, а третьи и вовсе предлагают сделать на этом месте парковку.