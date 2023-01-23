Спасатели вновь измерили толщину льда на Волге в Самарской области 22 января 2023 года

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 22 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 25-40 см, такая же была и 19 января, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 22 и заканчиваются 30, в то время как три дня назад они достигали 16-26 20.

На Красной Глинке лед образовался до 30-35 см на левом берегу и 25-27 в фарватере, а был равен 26-32 см на левом берегу и 25 в фарватере. В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено, так как он недостаточно окреп, и это может быть опасно. Однако самарцы уже вовсю гуляют на покрытой льдом Волге.

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