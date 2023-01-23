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НовостиОбщество23 января 2023 4:00

Спасатели вновь измерили толщину льда на Волге в Самарской области 22 января 2023 года

Жители региона уже вовсю гуляют на покрытой льдом Волге
Ирина СИНЕГУБОВА
Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 22 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 25-40 см, такая же была и 19 января, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 22 и заканчиваются 30, в то время как три дня назад они достигали 16-26 20.

На Красной Глинке лед образовался до 30-35 см на левом берегу и 25-27 в фарватере, а был равен 26-32 см на левом берегу и 25 в фарватере. В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено, так как он недостаточно окреп, и это может быть опасно. Однако самарцы уже вовсю гуляют на покрытой льдом Волге.

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