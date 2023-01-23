Стало известно, чем займутся самарцы, если начальство отпустит их с работы пораньше

Мужчины в основном выбирают тренировку, личные дела или остаться на работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, куда отправятся самарцы, если начальство отпустит их с работы пораньше. Данные получены в опросе сервиса SuperJob.

Так, 6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой, чтобы закончить дела. Больше половины работников (52%) поедут домой к семье, 11% займутся спортом, 7% пойдут прогуляться, 5% побегут решать личные проблемы.

Если руководство отпустит сотрудников раньше, то некоторые отправятся по магазинам, другие — в кафе или бар. Среди опрошенных были и те, кто пошел бы в кино, занялся чтением или поспешил на вторую работу.

В качестве другого времяпрепровождения называли храм, рыбалку, встречи с друзьями, ремонт автомобиля и учебу. Большинство женщин поспешили бы домой или на прогулку, а мужчины в основном выбирают тренировку, личные дела или остаться на работе.

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