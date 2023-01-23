В Самарской области парни приехали в гости и решили обогатиться за счет соседа

Часть похищенного изъяли и вернули законному владельцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Исаклинского района Самарской области украли бензин и запчасти на автомобиль. В январе этого года расследование уголовного дела было окончено.

— Перед судом за кражу предстанут двое жителей района, которые приехали в гости к знакомому, похитили с соседнего двора запчасть автомобиля и бензин. Общая сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Были похищены механическая коробка передач для отечественного автомобиля, которую владелец приобрел месяцем ранее на авторазборе, и 20 литров бензина из бензобака автомобиля.

К краже оказались причастны гости одного из жителей дома по той же улице – 18-летний и 17-летний парни. Они планировали сдать коробку передач в пункт приема металлолома, а бензин потребовался им для бытовых нужд.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Часть похищенного изъяли и вернули законному владельцу.

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