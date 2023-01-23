В Самарской области ищут женщину в черной куртке с красными рукавами, укравшую терминал из магазина

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области ищут подозреваемую в краже. Она похитила терминал с кассы продуктового магазина, расположенном на Московском проспекте в Тольятти.

— Представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию в конце декабря. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, сотрудники распространили ориентировку с описанием примет женщины, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ей на вид 35-40 лет, она среднего телосложения, ростом около 170 см, со светлыми волосами цвета. Была одета в черную куртку с капюшоном и красными рукавами, черные штаны и ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 89178176430,102 или через «Мобильное приложение МВД России». В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают розыск.

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