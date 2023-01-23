В Самаре 85-летняя женщина помогла полицейским поймать мошенника

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 85-летняя женщина успешно сыграла роль жертвы, выполняя инструкции полицейских, и помогла задержать курьера, собиравшегося забрать обманом ее деньги.

— Жительнице Октябрьского района позвонил незнакомец и сообщил, что ее подруга попала в ДТП и чтобы уголовное дело не возбудили, надо отдать 250 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка не растерялась, ненадолго прервала разговор, перезвонила своей знакомой и рассказала о случившемся. Местная жительница, в свою очередь, обратилась в отдел полиции по Октябрьскому району.

По указанию полицейских, пожилая женщина сообщила звонившему адрес, куда необходимо подъехать, чтобы забрать деньги. Оперативники задержали курьера в подъезде дома. Им оказался 28-летний парень, ранее судимый за грабеж и разбой.

Подработку курьером он нашел в интернете. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.

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