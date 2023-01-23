Самарцы более 1900 раз нарушили ПДД с 20 по 22 января 2023 года

Сотрудники ГИБДД три дня усиленно патрулировали дороги региона Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области подвели итоги рейдов ГИБДД за минувшие три дня. С 20 по 22 января 2023 года полицейские выявили на дорогах более 1900 нарушений ПДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 51 нетрезвого водителя и 11 автомобилистов без прав. Также полицейские поймали 87 любителей излишней тонировки и 46 автолюбителей, которые нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, правоохранители выявили 125 пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте, и 49 водителей, не пропустивших пеших участников дорожного движения. Еще 288 автомобилистов игнорировали ремни безопасности. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

В полиции отмечают, что подобные рейды будут проходить и дальше. Жителей Самарской области призывают не забывать о безопасности дорожного движения и всегда соблюдать ПДД.

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