Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 6:31

В Самаре большинство местных жителей относят елки к мусорным контейнерам

Не многие горожане сдают деревья на переработку
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане выкидывают новогодние ели в мусорные контейнеры

Многие горожане выкидывают новогодние ели в мусорные контейнеры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горожане в два раза чаще относят живые ели к мусорным контейнерам. Не все самарцы сдают деревья на переработку

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 48% респондентов выбрасывают в мусор живые новогодние ели, «отслужившие» свой срок. 22% опрошенных сдают ель в переработку, 14% самарцев предпочитают распиливать деревья на дрова, только 4% используют их для создания деревянных изделий и сувениров. Сдать ель в зоопарк планирует 1 из 100 местных жителей.

Специалисты отмечают, что три года назад россияне более ответственно подходили к утилизации новогодней ели. В опросе приняли участие экономические активные граждане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.