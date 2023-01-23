В Самаре большинство местных жителей относят елки к мусорным контейнерам

Многие горожане выкидывают новогодние ели в мусорные контейнеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горожане в два раза чаще относят живые ели к мусорным контейнерам. Не все самарцы сдают деревья на переработку

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 48% респондентов выбрасывают в мусор живые новогодние ели, «отслужившие» свой срок. 22% опрошенных сдают ель в переработку, 14% самарцев предпочитают распиливать деревья на дрова, только 4% используют их для создания деревянных изделий и сувениров. Сдать ель в зоопарк планирует 1 из 100 местных жителей.

Специалисты отмечают, что три года назад россияне более ответственно подходили к утилизации новогодней ели. В опросе приняли участие экономические активные граждане.

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