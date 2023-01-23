Здание энергетического техникума вывели из-под охраны в Самаре

Здание техникума было построено в 1952 году в стиле советский неоклассицизм / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре вывели из-под охраны памятник архитектуры «Энергетический техникум». Речь идет о пятиэтажном здании на пересечении улиц Самарской, 205д и Садовой, 214а. Соответствующий приказ выпустило УГООКН Самарской области.

- Признать утратившим силу приказ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия народов РФ «Энергетический техникум», расположенного в Самаре», - говорится в документе.

Напомним, здание в пять этажей было построено в 1952 году в стиле советский неоклассицизм. Архитекторами выступили А.Л. Каневский и И.М. Зобина. Проект здания техникума, имеющего очертания буквы П, разработали согласно общей концепции застройки Самарской площади.

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